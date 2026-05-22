Ankara’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda yüklü miktarda kokain ele geçirildi. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda toplam 3 kilo 240 gram kokain ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının halkın huzur ve güvenliği için kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.