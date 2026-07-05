Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 11 Haziran'dan bu yana Polatlı ilçesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplam 44 ayrı olaya müdahale edildi. Operasyonlar sonucunda 49 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik gerçekleştirilen 4 operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan, kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurdukları belirlenen 40 kişi de 40 farklı olay kapsamında yakalandı ve haklarında adli süreç başlatıldı.

Operasyonlarda toplam 1,15 gram esrar, 3,04 gram eroin, 2,96 gram metamfetamin, 2,18 gram kokain, 5,4 gram bonzai, 3,04 gram skunk ile bin 125 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ayrıca 4 Temmuz'da düzenlenen ayrı bir operasyonda satışa hazır şekilde paketlenmiş 446,25 gram eroin ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.