Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Belediyeden sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası 375 bin vatandaş için ücretsiz ulaşım desteği verilecek.

Uygulama ilk aşamada yaklaşık 375 bin vatandaşı kapsayacak ve yeni otobüs alımları tamamlandıkça, uygulamadan yararlananların sayısı peyderpey artırılacak.

Ücretsiz ulaşım desteği, EGO Genel Müdürlüğü otobüsleri, ANKARAY, Ankara Metrosu ve Başkentray hatlarında geçerli olacak.

Açıklamaya göre uygulamayla birlikte özel araç kullanımının azaltılması, şehir trafiğinin rahatlatılması ve ulaşıma erişimde eşitliğin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ücretsiz ulaşım desteğinin Ocak ayı içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.