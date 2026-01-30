Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan vatandaşlar için Türkiye’de bir ilk olan “Sosyal Abonman” uygulamasını 1 Şubat 2026’da hayata geçiriyor. Kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası yaklaşık 375 bin Ankaralı, EGO otobüsleri, Metro, ANKARAY ve Başkentray hatlarında ücretsiz toplu taşımadan yararlanacak.

İLK ETAPTA 140 BİN VATANDAŞ

Uygulamanın ilk aşamasında, kartını kişiselleştiren yaklaşık 140 bin vatandaş Sosyal Abonman’dan faydalanacak. Diğer hak sahipleri ise kartlarını kişiselleştirdikçe ve aylık periyotlarla sisteme dahil edilecek. Böylece uygulama adım adım genişleyerek tüm Ankaralıları kapsamış olacak.

MANSUR YAVAŞ DUYURDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, uygulamanın Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, “Toplu ulaşımı sosyal destek alan vatandaşlar için daha erişilebilir hâle getiriyoruz. Uygulama, adım adım tüm Ankaralı hemşehrilerimizi kapsayacak” dedi. Yavaş, ayrıca ulaşım esnafının da mağdur edilmemesi için tüm planlamaların sürdürülebilirlik ve kamu yararı gözetilerek yapıldığını vurguladı.

DİĞER PROJELER YOLDA

Başkan Yavaş, trafik ve ulaşım alanındaki diğer çalışmalarla ilgili kapsamlı bilgilendirmelerin de yakın zamanda paylaşılacağını açıkladı. EGO otobüsleri için yeni çevreci ve teknolojiye sahip araç alım süreçlerinin sürdüğünü belirten Yavaş, teknik incelemelerin Çin’de farklı şehirlerde yapıldığını ve projelerin adım adım hayata geçirileceğini söyledi.