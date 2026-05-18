7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleşecek NATO Zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ülkeleri temsilen gelecek heyetlerin uçaklarının ineceği Etimesgut Havalimanı’nında bazı düzeltme ve eklemeler yapıldı.

TRUMP'A ÖZEL PİST ÇALIŞMASI

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre, ABD Başkanı’na ait olan ve adı “Trump Force One” olarak değiştirilen Boeing 757-200 tipi uçağında ineceği Etimesgut Havalimanı’nda Trump’ın uçağı rahat insin diye 2 bin 450 metre olan pist 3 bin metreye uzatıldı, pist genişliği de 42 metreden 60 metreye çıkarıldı, asfaltlandı.

Mevcut pistler de yeniledi. Pistin aydınlatma direkleri de kurulmaya başlandı. 4 bin 800 metrekarelik konukevi de tamamlandı. Havalimanı; ara yol ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının yer alacağı “Ay Yıldız Yerleşkesi”ne de bağlanacak. “Ay yıldız Yerleşkesi” ve şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak “Ay Yıldız Köprüsü” ile 40 metrelik “Ankara Bulvarı Altgeçidi” de yapılıyor.

9 MİLYAR 506 MİLYON LİRA HARCANDI

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu havalimanında inceleme yaptı, “Yüzde 90’ın üzerinde fiziki gerçekleşme sağlandı” dedi. Toplam 160 bin metrekarelik bir alanda çalışma yapıldığını söyledi. Pist, apron ve taksi yollarının tamamlanması ile 600 bin metrekarelik kaplamalı imalat yapılacağını açıkladı. Pist ve apronların onarımı, Devlet Konukevi, yolların genişletilmesi, çevre düzeni, bölgedeki bazı binaların yıkımı ve diğer inşaat işleri için 9 milyar 506 milyon TL harcandı. Heyetler için yapılacak 2 milyar liralık harcama ile zirvenin maliyeti 11.5 milyar liraya çıkacak.