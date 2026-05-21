Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Trafodan aniden yükselen alevleri ve yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, trafo yangınına güvenli bir mesafeden müdahale başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler, bitişikteki binalara ve araçlara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede Soğutma Çalışması Yapıldı Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, trafo içerisinde ve çevresinde uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirildi. Maddi hasarın meydana geldiği trafodaki yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.