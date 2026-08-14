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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları yüzde 14,30 oranında artırılırken, zamlı tarifenin yürürlüğe giriş tarihi ve diğer ücret değişiklikleri de açıklandı.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM

Yeni tarife kapsamında Ankara'da toplu taşıma kullanımı için ödenen ücretler zamlı olarak uygulanacak. Zam kararından sonra yeni bilet fiyatlarının yürürlüğe giriş tarihi ve tarifedeki diğer değişiklikler de kamuoyuyla paylaşıldı.

Belediye tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre bilet ücretleri yüzde 14,30 oranında artırıldı.