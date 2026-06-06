Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Ankara’da Tarkan fırtınası: Megastar hayranlarını büyüledi

Ankara’da Tarkan fırtınası: Megastar hayranlarını büyüledi

Megastar Tarkan, Ankara'da verdiği konserle binlerce dinleyicisiyle buluştu.

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Ankara’da Tarkan fırtınası: Megastar hayranlarını büyüledi - Resim: 1

Tarkan, Ankara'da Koç topluluğunun 100’ncü yıl kutlamaları kapsamında Millet Bahçesi’nde sahne alarak sevenleri ile bir araya geldi.

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Ankara’da Tarkan fırtınası: Megastar hayranlarını büyüledi - Resim: 2

Tarkan, konserde son albümündeki parçalarının yanı sıra unutulmayan şarkılarını da seslendirdi.

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Ankara’da Tarkan fırtınası: Megastar hayranlarını büyüledi - Resim: 3

Millet Bahçesi'ne yoğun güvenlik önlemleri ile kurulan konser alanında sevenleriyle buluşan şarkıcı, konser öncesinde izleyicilere, “Ankara, yağmura rağmen bu gece eğleneceğiz durmak yok" diye seslendi. Tarkan, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

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Ankara’da Tarkan fırtınası: Megastar hayranlarını büyüledi - Resim: 4

KONSER ALANI SAATLER ÖNCESİNDE DOLDU

Tarkan'ın konser verdiği alanı saatler öncesinden dolduran hayranları çok heyecanlı olduklarını, konserden bir gece önce uyuyamadıklarını söylediler.

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Ankara’da Tarkan fırtınası: Megastar hayranlarını büyüledi - Resim: 5

Tarkan'ın bir hayranı ise konser için Abu Dabi'den geldiğini belirtip, çok mutlu olduğunu ve sabırsızlıkla Tarkan'ın sahneye çıkmasını beklediğini dile getirdi.

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Ankara’da Tarkan fırtınası: Megastar hayranlarını büyüledi - Resim: 6

Hayranları, Tarkan'ın şarkılarına konserin sonuna kadar eşlik ettiler.

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Kaynak: DHA
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