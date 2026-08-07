Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ankara'da sürücülerin kabusu olan değnekçilere operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Ankara'da sürücülerin kabusu olan değnekçilere operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Ankara’da bazı cadde ve işletmelerin önünde korsan otoparkçılık ile değnekçilik yapıp yasa dışı park ücreti topladıkları öne sürülen 10 kişi düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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Ankara'da sürücülerin kabusu olan değnekçilere operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Resim: 1

Ankara’da bazı cadde ve işletmelerin önünde korsan otoparkçılık ve değnekçilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara'da sürücülerin kabusu olan değnekçilere operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Resim: 2

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, değnekçi ve korsan otoparkçıların bazı cadde ve işletmelerin önlerinde sürücülerden park parası alarak haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

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Ankara'da sürücülerin kabusu olan değnekçilere operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Resim: 3

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara'da sürücülerin kabusu olan değnekçilere operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Resim: 4

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliye, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında park parası adı altında ücret alınmasının yasa dışı olduğunu hatırlatarak, korsan otoparkçılarla karşılaşan vatandaşların durumu emniyete bildirmelerini istedi

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Ankara'da sürücülerin kabusu olan değnekçilere operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Resim: 5
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Ankara'da sürücülerin kabusu olan değnekçilere operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Resim: 6
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Ankara'da sürücülerin kabusu olan değnekçilere operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Resim: 7
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Ankara'da sürücülerin kabusu olan değnekçilere operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Resim: 8
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