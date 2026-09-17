Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Ankara'da suç örgütlerine darbe: 67 şüpheli tutuklandı - Resim : 1

Yapılan çalışmalar kapsamında suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 114 şüpheli tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 82'si yakalandı.

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67 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 67'si tutuklandı. 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.