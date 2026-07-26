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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Mamak ve Altındağ'ın üst kotlarında yaşanan su kesintilerinin, P11 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının trafoda hasara yol açması nedeniyle yaşandığını duyurdu.

P10'UN ARDINDAN P11 POMPA İSTASYONU'NDA DA ARIZA YAŞANDI

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mert, bir gün önce P10 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen arızanın gece saatlerine kadar süren çalışmalarla giderildiğini ve bölgeye yeniden su verilmeye başlandığını belirtti.

Ancak bugün P11 Pompa İstasyonu'nda trafo arızası yaşandığını ifade eden Mert, "Bugün de P11 dediğimiz istasyonumuzda trafo patladı. Sebebinin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, araştırıyoruz. Muhtemelen trafo patlamış olabilir, içeriden yanarak gelme var, kısa devre de olabilir." dedi.

ÇALIŞMALARIN 11-12 SAATTE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Arızanın giderilmesi için ekiplerin hasar gören trafo ve enerji kablolarını yenilediğini belirten Mert, çalışmaların yaklaşık 11-12 saat içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Mert, "11-12 saat gibi kısa bir zamanda hem trafoyu yenileyeceğiz hem de muhtemelen bütün kablolar yanmış, kabloları yenileyeceğiz. Bunları hızlı bir şekilde gerçekleştirip suyu vermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

TANKERLERLE SU DESTEĞİ SAĞLANACAK

Arızanın giderilmesi sürecinde bölgeye tankerlerle su takviyesi yapılacağını belirten Mert, peş peşe yaşanan iki arızanın özellikle Mamak ve Altındağ'ın üst kotlarını etkilediğini söyledi.

ASKİ yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye yeniden su verilmesi için ekiplerin aralıksız çalıştığını ve arızanın en kısa sürede giderileceğini bildirdi.