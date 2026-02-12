

Ankara / Şevket Gölük / Yeniçağ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yaptığı duyurusunda belediyeden sosyal destek alan ailelerin 35 yaşını aşmaması çocukları için YKS sınav ücretlerinin bu yıl da karşılanacağını duyurdu. Son başvuruların 27 Şubat olduğu aktarıldı.

ABB konu ile ilgili duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden aktardı. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da belediyeden sosyal destek alan ailelerin 35 yaşın aşmamış çocukları için YKS ücreti ABB tarafından ödenecek.

Başvurmak isteyenler için son başvurunun 27 Şubat'ta yapılacağı ifade edildi. Yayımlanan duyuruda ÖSYM tarafından onaylanmış ve ödemesi yapılmış başvuru formunun sisteme yüklenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Belediyenin paylaştığı linkte adayların bilgilerinin doğru bir şekilde doldurması gerekiyor. Başvuru yapılabilmesi için adayların 35 ve altında olması gerektiğinin altı çizildi.