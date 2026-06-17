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7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak NATO zirvesi öncesi alınan tedbirler, sokak hayvanlarına yansıdı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, belediyelere gönderdiği yazı ile zirve öncesinde sokak köpeklerinin toplatılması emrini verdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Akyurt Belediye Başkanlığı, Çubuk Belediye Başkanlığı, Pursaklar Belediye Başkanlığı, Keçiören Belediye Başkanlığı, Altındağ Belediye Başkanlığı, Çankaya Belediye Başkanlığı, Yenimahalle Belediye Başkanlığı ve Etimesgut Belediye Başkanlığı’na gönderdikleri yazı ile 36. NATO, Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili olarak kullanılacak güzergahlar, etkinlik adresleri, havalimanları ve konaklamanın yapılacağı oteller çevresinde sahipsiz köpeklerin herhangi bir aksaklığa mahal verilmeyecek şekilde zirve tarihi öncesinde toplanmasını istedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, yazıda 7-8 Temmuz’da görevli ekipler ile sahada bulunulması ve görevlendirilen personel bilgilerinin de 20 Haziran 2026 tarihine kadar İl Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi istendi.

36. NATO Zirvesi’nde Ankara’da kullanılacak güzergahlar şöyle:

Çevre Yolunun Özel Bulvarı Varyatları ile Anadolu Bulvarı Varyantları arasında kalan bölüm, Özal Bulvarı, Erbakan Bulvarı, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı, Turgut Özal 2 Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, İhsan Doğramacı Bulvarı, Şaşmaz Bulvarından Ankara Bulvarına katılım varyantları, Türk Kızılayı Caddesi, Cinnah Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi, Yaşam Caddesi, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Tahran Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin İsmet İnönü Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümü, Bilkent Kampüsü içinde bulunan cadde ve sokaklar, 1600. Cadde, 1613. Cadde, 173. Cadde, 171. Cadde, 172. Cadde, Billur Sokak, Boğaz Sokak, Bülten Sokak, Gülözü Sokak, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak, Adalet Sokak, Nergiz Sokak, 350. Sokak, 286. Sokak, 147. Sokak, 145. Sokak, 198. Sokak, 5. Sokak, 4. Sokak, 3. Sokak, 1. Sokak, 720. Sokak, 721. Sokak, 1443. Sokak, 1452. Sokak, 1377. Sokak, 1380. Sokak, 1381. Sokak, 2453. Sokak.