Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, Haymana’ya bağlı Katrancı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ekipler, İran plakalı 94 AB 414 plakalı tırla soğanların arasında uyuşturucu taşındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen operasyona, Ankara ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Uyuşturucu sevkiyatından şüphelenilen tır, ekipler tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. Söz konusu takip kapsamında aracın uyuşturucuyu bırakacağı depoya ulaştığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.

Tırın dorsesinde yapılan detaylı aramada, soğanların arasına saklanmış paketler bulundu. Kontrollerde paketlerin içerisinde yaklaşık 150 kilogram metamfetamin olduğu belirlendi. Uyuşturucu maddeye ekipler tarafından el konuldu.

Operasyonun ardından tırın sürücüsü F.Y. ile uyuşturucunun depoya ulaştırılmasıyla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda sürdürüldüğü bildirildi.