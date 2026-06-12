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Kaynak: AA

Ankara'da siber suçlarla mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, bilişim sistemlerini kullanarak siber dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle haklarında onlarca yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü saklandıkları adreslerde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber suçlar kapsamında aranan şahısların adalete teslim edilmesi amacıyla bünyesinde özel bir çalışma ekibi kurdu. Özel ekibin yürüttüğü titiz teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, çok sayıda vatandaşı siber dolandırıcılık yöntemleriyle mağdur eden iki ismin saklandığı hücre evleri tek tek tespit edildi.

Polis ekiplerinin incelemelerinde, yakalanan şahıslardan B.A'nın siber dolandırıcılık suç faaliyetlerinden ötürü tam 48 ayrı aranma kaydının olduğu ve hakkında 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Operasyonun diğer hedefi olan K.Ç.K'nin ise aynı suç modelinden 22 aranma kaydı ile 43 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu saptandı.

Hükümlülerin kalmış olduğu adreslerin mühürlenmesinin ardından, operasyon için düğmeye basıldı. Özel harekat polislerinin de aktif destek verdiği eş zamanlı şafak operasyonuyla her iki firari de gizlendikleri konutlarda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Siber polisi tarafından söz konusu adreslerde gerçekleştirilen detaylı aramalarda ise dikkat çekici bir detay ortaya çıkarıldı. Hükümlülerin, olası bir polis baskını anında kaçabilmek ve izlerini kaybettirebilmek amacıyla evlerin içerisine özel kaçma düzenekleri mekanizmaları kurdukları saptandı.

Emniyetteki yasal prosedürleri ve ifade işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanan siber dolandırıcılık hükümlüleri, sevk edildikleri adli makamlar tarafından yapılan işlemlerin ardından cezalarını çekmek üzere doğrudan cezaevine gönderildi