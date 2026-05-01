Olay, Ankara-Nallıhan D140 karayolu Çayırhan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, karayolu üzerinde seyretmekte olan bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Alevlerin etkisiyle otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla tahkikat başlattı.