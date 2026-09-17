Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / İHA

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu A.A'nın iş yerinde sahte gıda satışı yapıldığı belirlendi.

KOM Şube Müdürlüğü, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerinde yapılan çalışmada, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan niteliği değiştirilmiş 838 kilogram süt ve süt ürünü ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Yenimahalle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edilirken, konu hakkında adli işlem gerçekleştirildi.