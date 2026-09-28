Ankara'da sağanak yağış Keçiören'de evleri lağım suyuna teslim etti

"Gece saat 12'den beri evimizin içinde lağım suyu temizliyoruz. Sırtım ter içinde, üstüm başım lağım suyu oldu. Evde 40 derece ateşli 16 aylık çocuğumu bıraktım, sırf binadaki lağım suyunu temizlemek için uğraşıyorum. ASKİ'den geldiler, suyu çekip 'Bizim işimiz bitti, gidiyoruz' dediler. Onlar gittikten 10 dakika sonra yağmur tekrar hızlandı ve rögar yine doldu. '15 dakikaya firma gelecek' dediler, ne gelen var ne giden. Sabah saat 5 olmuş, ben burada lağım temizliyorum ve 07.30'da işe gitmek zorundayım. Vatandaşı bu kadar mağdur etmeyin."