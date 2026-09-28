Yağışın ardından Keçiören ilçesinde taşan kanalizasyon hatları apartmanların giriş katlarını bastı, mahalle sakinleri pis suyla dolan evlerini kendi imkanlarıyla temizlemek zorunda kaldı.
Ankara'da sağanak yağış Keçiören'de evleri lağım suyuna teslim etti
Ankara'da gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.Kaynak: İHA
Gece saat 00.00 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle Keçiören ilçesi Çiçekli Mahallesi Gülgün Sokak'ta altyapı yetersiz kaldı. Taşan kanalizasyon ve yağmur suları çok sayıda binanın giriş katına ve bodrumlarına doldu.
Ağır koku altında binaları basan kirli suyu kovalarla tahliye etmeye çalışan vatandaşlar, altyapı eksiklikleri ve yetkililerin ilgisizliği nedeniyle mağdur olduklarını belirterek duruma tepki gösterdi.
"40 DERECE ATEŞLİ ÇOCUĞUMU BIRAKIP LAĞIM SUYU TEMİZLEDİM"
Su baskınından etkilenen sokak sakinlerinden Burak Adaçoğlu, yaşadıkları çaresizliği isyan ederek anlattı. Hasta çocuğunu evde bırakıp bina içindeki pis suyu temizlemeye koştuğunu belirten Adaçoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Gece saat 12'den beri evimizin içinde lağım suyu temizliyoruz. Sırtım ter içinde, üstüm başım lağım suyu oldu. Evde 40 derece ateşli 16 aylık çocuğumu bıraktım, sırf binadaki lağım suyunu temizlemek için uğraşıyorum. ASKİ'den geldiler, suyu çekip 'Bizim işimiz bitti, gidiyoruz' dediler. Onlar gittikten 10 dakika sonra yağmur tekrar hızlandı ve rögar yine doldu. '15 dakikaya firma gelecek' dediler, ne gelen var ne giden. Sabah saat 5 olmuş, ben burada lağım temizliyorum ve 07.30'da işe gitmek zorundayım. Vatandaşı bu kadar mağdur etmeyin."
TADİLATINI YENİ YAPTIRDIĞI EVİNİ SU BASTI
Sokak genelinde uzun süredir yol çökmeleri ve su baskınları yaşandığını vurgulayan mahalle sakinleri, kalıcı çözüm üretilmesini talep ediyor. Yaklaşık 2 ay önce mahalleden daire satın alarak tadilatını yeni tamamlayan Gökhan Kaya da baskın nedeniyle büyük zarara uğradığını ve mağdur olduğunu dile getirdi.