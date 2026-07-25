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Kaynak: İHA

Başkentte sabahın erken saatlerinde aniden bastıran kuvvetli yağmur, şehir genelinde ulaşımı ve günlük akışı durma noktasına getirdi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle çok sayıda cadde ve sokakta geniş su birikintileri meydana geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, yayalar da yollarda güçlükle yürüyebildi.

Sağanak yağışın en fazla olumsuzluk oluşturduğu noktaların başında Sincan ilçesindeki Yenikent 29 Ekim Mahallesi geldi. Mahallede yer alan 751. Sokak'taki bir konut, yağmur sularının dolması sonucu su altında kaldı. Odalara kadar ulaşan sular evdeki eşyaların kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Ev sahibi, yaşanan su baskınını ve mağduriyeti cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde; konutun odalarını kaplayan su kütlesi ve mahalle genelinde göle dönen yollar net bir şekilde yer aldı. Araçların geçmekte zorlandığı mahallede vatandaşlar da sokakta güçlükle hareket edebildi.