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İddiaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Haymana’daki Aile Yaşam Merkezi önüne asılan hizmet pankartları, Haymana Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından gece saatlerinde söküldü. Olay, iki belediye arasında gerilim olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.

12punto'nun haberine göre, pankartların kaldırılmasına gerekçe olarak ise izin alınmadan asıldıkları gösterildi. Edinilen bilgilere göre, ekipler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesi kapsamında işlem yaparak afişleri bulundukları yerden kaldırdı.

Öte yandan gelişmelerin ardından Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Koç’un, ilçe belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmet ve projeleri öne çıkardığı paylaşımlar, bazı çevrelerce Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne mesaj olarak yorumlandı.

Yaşanan kriz, siyasi kulislerde konuşulan “parti değişikliği” iddialarıyla birlikte daha da dikkat çekici hale geldi. Haymana Belediye Başkanı’nın farklı bir siyasi partiye geçeceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, pankart krizi bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Öte yandan Koç’un geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etmesi de dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Ankara’da yaşanan bu gelişmenin, yerel yönetimler arasındaki ilişkileri ve siyasi dengeleri nasıl etkileyeceği merak ediliyor.