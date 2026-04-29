Kaza geç saatlerde Gölbaşı ilçesinin girişinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BEM 578 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak, yol kenarındaki su kanalına savruldu. Vatandaşların ihbarı bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.