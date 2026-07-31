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Kaynak: İHA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, başkentte meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Gece saatlerinde çalınan otomobilin izini süren ekipler, yaklaşık 35 farklı güvenlik kamerasından aracın Ankara'daki bir sanayi sitesinde yer alan iş yerine götürüldüğünü belirledi. Tespit edilen adrese operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, çaldıkları arabayı parçaladıkları belirlenen 4 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

İş yerinde yapılan aramalarda ise farklı tarihlerde çalındığı belirlenen 2 otomobil daha ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, çalıntı araçların iş yerinde parçalanarak yedek parçalar haline getirildiği, sökülen parçaların ise satışa hazır şekilde muhafaza edildiği belirlenirken operasyonda, ele geçirilen 3 çalıntı araç sahiplerine teslim edilmek üzere polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Ayrıca, çok sayıda araç parçası ile suç unsuru olduğu değerlendirilen malzemeye de el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.









