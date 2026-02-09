Ankara’da Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yağma, tehdit, cebir ve kurşunlama suçlarını işlediği tespit edilen silahlı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin çakarlı araçlarla polis gibi giyinerek firmaların güvenini kazandıkları, ticaret yaptıkları, karşılığında yüklü miktarda karşılıksız çek yazıp ödeme yapmadıkları ortaya çıktı.
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, 10 ilde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 29 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından savcılığa gönderilen 15 şüpheli tutuklandı.