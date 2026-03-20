Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 15.00’te başlayacak etkinlik öncesinde hazırlıklar kapsamında kısıtlamalar saat 13.00 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, ihtiyaç duyulması halinde şu güzergahlar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak:

-Süleyman Ayten Caddesi (Natoyolu Caddesi ile Okullar Caddesi arası)

-Natoyolu Caddesi (Süleyman Ayten Caddesi ile 670. Sokak arası)

-Muhtar Gani Pilavcı Caddesi (Süleyman Ayten Caddesi ile 300. Sokak arası)

-Bu güzergahlara açılan tüm cadde ve sokaklar

SÜRÜCÜLERE UYARI

Emniyet yetkilileri, etkinlik süresince yaşanabilecek yoğunluk ve mağduriyetlerin önüne geçmek için sürücülere alternatif yolları kullanmaları ve trafik işaretlerine uymaları çağrısında bulundu.

Kapatılan yolların, Nevroz etkinliğinin sona ermesinin ardından kademeli olarak yeniden trafiğe açılması bekleniyor.