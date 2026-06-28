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Kaynak: AA

Ankara'da, NATO Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Başkent genelinde yürütülen tedbirler kapsamında polis ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

ARAÇ VE KİŞİLER DENETLENDİ

Uygulama kapsamında şüpheli görülen araçlar ve kişiler üzerinde detaylı kontroller yapıldı. Ekipler, sürücülerin ehliyet ve diğer belgelerini de denetledi.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ DE GÖREV ALDI

Denetimlere Polis Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Güvenlik önlemlerinin, NATO Liderler Zirvesi süresince kent genelinde devam edeceği belirtildi.