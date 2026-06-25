Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında kapatılacak yollar açıklandı...Alternatif güzergahlar belli oldu

Konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin kullanacağı güzergahlarda, Ankara Çevre Yolu'nun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevki Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümünün tamamı, Özal Bulvarı tamamı, İsmet İnönü Bulvarı tamamı, Ankara Bulvarı tamamı, Anadolu Bulvarı tamamı, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Köprü ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarı'nın Kepekli Kavşak ile Akköprü arasında kalan bölümü, Dumlupınar Bulvarı'nın İsmet İnönü Bulvarı ile 1596 Cadde arasında kalan bölümü, 1071 Malazgirt Bulvarı'nın Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü, Türk Kızılayı Caddesi tamamı, Cinnah Caddesi tamamı, Çankaya Caddesi tamamı, Simon Bolivar Caddesi tamamı, Rabindranath Tagore Caddesi tamamı, John F. Kennedy Caddesi tamamı, 2453. Sokak tamamı, sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar çekilecek.