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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Esenboğa Havalimanı arasındaki güzergahta, Turgut Özal Bulvarı boyunca görsel düzenlemeler yapılıyor.

Bulvar üzerindeki bazı noktalara NATO Zirvesi'ne ilişkin "Barışın Anahtarı", "Güvenliğin Anahtarı" ve "Barışta Ortak Gelecek" sloganlarının yer aldığı billboardlar asıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ile Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirdiği sistemlerin tanıtıldığı billboardlar ise bulvar boyunca çeşitli noktalara yerleştirildi.

Billboardlarda, TCG Anadolu, Tayfun ve HÜRJET gibi çeşitli yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerine ilişkin görseller kullanıldı.