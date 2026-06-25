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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'daki NATO zirvesi öncesi ev baskınlarıyla gözaltına alınan 200'den fazla kişi, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemleri tamamlanan 75 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimlillerine sevk edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer’in de aralarında olduğu 6 TEMA gönüllüsü, çıkarıldıkları 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 69 kişinin işlemleri devam ediyor.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler arasında Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar ve TEMA Vakfı gönülleri de yer alıyor.

Bazı şüphelilere 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması yöneltildiği de öğrenildi.