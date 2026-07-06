Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Ankara’da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde başkentte güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Zirve kapsamında özellikle liderlerin konaklayacağı otellerin çevresinde yoğun güvenlik hazırlıkları yapıldı.

OTELLERDE SIKI ÖNLEM

Yabancı devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin konaklamasının planlandığı otellerin bulunduğu bölgelerde polis ekipleri konuşlandırıldı. Kritik noktalara güvenlik bariyerleri yerleştirilirken, giriş-çıkışlar kontrol altına alındı.

TRUMP’IN KALACAĞI BÖLGEDE ÖZEL ÖNLEM

ABD Başkanı Donald Trump’ın konaklamasının beklendiği, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği yakınındaki otelin çevresinde de güvenlik tedbirleri artırıldı. Bölgede polis ekiplerince kontrol noktaları oluşturulurken, olası acil durumlara karşı ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.

BAŞKENTTE GENİŞ KAPSAMLI HAZIRLIK

Zirve öncesi yalnızca oteller değil:

Toplantı alanları

Havalimanları

Protokol güzergahları

gibi birçok noktada da yoğun güvenlik ve organizasyon çalışmaları sürdürülüyor.

KONTROLLÜ GEÇİŞ UYGULAMASI

Diğer lider ve heyetlerin konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgelerde de kontrollü geçiş noktaları oluşturuldu. Güvenlik güçleri, zirve süresince başkent genelinde geniş çaplı tedbirlerini sürdürecek.

Ankara’daki NATO Zirvesi, dünya liderlerini bir araya getirirken, güvenlik açısından da en üst düzey önlemlerle gerçekleştirilecek.