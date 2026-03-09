Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen NARKOGÜÇ operasyonları çerçevesinde Gölbaşı ilçesinde çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin elde ettiği bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu üretimi ve paketlenmesinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE ÜRETİM EKİPMANLARI BULUNDU

Operasyonda 16 kilo 860 gram esrar ile 170 kök hint keneviri ele geçirilirken, vakum makinesi, iklimlendirme ekipmanları ve paketleme malzemeleri de bulundu.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.