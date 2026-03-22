Ankara’nın Güdül ilçesinde iki katlı müstakil bir evde çıkan yangın, büyük hasara yol açtı.
Yangın, akşam saatlerinde Salihler Mahallesi’nde Veysel Arıcı’ya ait evde meydana geldi. Evden yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, binayı saran alevlere tazyikli suyla müdahale etti. Yoğun çaba sonucu kontrol altına alınan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evin yanında park halinde bulunan otomobil ile traktör de alevlerden etkilenerek yandı.
Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.