Medikal estetik uygulamaları her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Küresel ölçekte yapılan araştırmalar da medikal estetik pazarının çift haneli oranlarla büyümeye devam edeceğini tahmin ediyor. Bu artışta, cerrahi olmayan işlemlere ve doğal sonuçlara yönelik talebin yükselmesi ve teknolojik uygulamaların yaygınlaşması etkili oluyor.

LHÜ Ankara Hastanesi Lokman Hekim Demet Tıp Merkezi’nde hizmet veren Op. Dr. Metin Taş, medikal estetik alanındaki bu dönüşümü yakından takip ettiklerini belirtiyor. Uygulamalarda önceliğin her zaman doğal görünüm olduğunu vurgulayan Op. Dr. Metin Taş, özellikle cilt yenileme ve çatlak tedavisi alanında kişiye özel planlamaların önemine dikkat çekiyor.

Op. Dr. Metin Taş, Ankara’da artan taleple birlikte bilinçli hasta profilinin de güçlendiğini ifade ederek, “Medikal estetik uygulamalarda amaç yüzü ya da cildi bambaşka bir forma sokmamak, kişinin mevcut yapısını daha sağlıklı ve dengeli bir görünüme kavuşturmak” diyor.

EKSOZOM VE ÇATLAK TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Medikal estetikte son dönemde öne çıkan uygulamalardan biri eksozom tedavisi. Hücresel yenilenmeyi desteklemeyi hedefleyen bu yöntem, özellikle ince kırışıklık ve cilt çatlağı görünümünün azaltılmasında tamamlayıcı bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Ayrıca cildin elastikiyetini destekliyor, kollajen ve elastin üretimini uyarıyor, cilt parlaklığını artırıyor.

Ankara’daki Lokman Hekim Demet Tıp Merkezi’nde eksozom tedavisi uyguladıklarını belirten Op. Dr. Metin Taş, bu yöntemin özellikle mikroiğneleme (altın iğne) ile kombine edildiğinde cilt yenilenme sürecinin daha kontrollü ve destekli ilerleyebildiğini aktarıyor.

DAHA HOMOJEN BİR CİLT GÖRÜNÜMÜ

Hamilelik, hızlı kilo alıp verme, ergenlik dönemi veya hormonal değişimlere bağlı oluşan cilt çatlakları ise birçok kişinin estetik kaygı yaşamasına neden olabiliyor. Bu konuda uygulanan güncel tedavi protokolleri arasında radyofrekans mikroiğneleme (altın iğne), eksozom destekli mezoterapi, PRP (trombositten zengin plazma) uygulamaları ve kombine cilt yenileme protokolleri yer alıyor.

Bu yöntemlerin temel amacının çatlak derinliğini azaltmak, cilt dokusunu güçlendirmek, elastikiyet kaybını desteklemek ve daha homojen bir cilt görünümü elde etmek olduğunu söyleyen Op. Dr. Metin Taş, “Her çatlak tipinin farklı değerlendirilmesi, kişiye özel planlama yapılmadan uygulama önerilmemesi gerekiyor” diye açıklıyor.

MERDİVEN ALTI UYGULAMALARA DİKKAT!

Medikal estetik alanındaki talep artışı, yetkisiz uygulamaları da beraberinde getirebiliyor. Bu noktada Op. Dr. Metin Taş, “merdiven altı” olarak tabir edilen ruhsatsız merkezlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Lokman Hekim Demet Tıp Merkezi hekimlerinden Op. Dr. Metin Taş ayrıca, şu uyarılarda bulunuyor: “Diyabet hastaları, kan sulandırıcı kullananlar, bağışıklık sistemi sorunu olanlar ve alerji öyküsü bulunanlar, hamileler veya emziren bireyler, mutlaka ayrıntılı bir hekim değerlendirmesinden geçmeli. Bu gruplarda yapılacak kontrolsüz işlemler ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Medikal estetik uygulamaları, basit işlemler gibi görünse de tıbbi prosedürlerdir ve mutlaka uygun koşullarda, hekim kontrolünde yapılmalıdır.”

Ankara’da hasta güvenliğini önceleyen bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden Op. Dr. Metin Taş, her işlem öncesi ayrıntılı anamnez ve bilgilendirme süreci yürüttüklerini sözlerine ekliyor.