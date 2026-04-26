Ayaş ilçesinde yaşanan olayda, mantar toplamak için araziye çıkan Serdar Kandırmaz, toprak üzerinde paslanmış bir cisim fark etti. İlk anda bunu elektrik trafolarına ait metal bir parça sanan Kandırmaz, nesneyi eline alarak bir süre taşıdı.

Yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra cismin ağırlığı ve şekli nedeniyle şüphelenen Kandırmaz, elindeki nesnenin top mermisi olduğunu anlayınca büyük panik yaşadı. Bunun üzerine mühimmatı dikkatlice yere bırakan vatandaş, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar sonrası bölgeye sevk edilen patlayıcı madde imha uzmanları, çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra patlamamış mühimmatı kontrollü şekilde etkisiz hale getirdi. Patlama sesinin kilometrelerce uzaklıktan duyulduğu öğrenildi.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Serdar Kandırmaz, “Önce demir parçası sandım. Elime alıp taşıdım. Sonra top mermisi olduğunu fark edince hemen bırakıp uzaklaştım, ardından ekiplere haber verdim” dedi.