Yeniçağ Gazetesi
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Ankara'da maganda avı: Çok sayıda silahla yakalandılar

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir düğünde havaya rastgele ateş açılması üzerine polis harekete geçti. Yapılan çalışma sonrası 6 kişi adreslerinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Kaynak: DHA
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Ankara'da maganda avı: Çok sayıda silahla yakalandılar - Resim: 1

Ankara’nın Çankaya ilçesinde düğünde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli, kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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Ankara'da maganda avı: Çok sayıda silahla yakalandılar - Resim: 2

Dodurga Mahallesi'nde düğünde havaya rastgele ateş açıldığı bilgisini alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Ankara'da maganda avı: Çok sayıda silahla yakalandılar - Resim: 3

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri mahallede bulunan güvenlik kameraları ve çevredekilerin çektikleri cep telefonu görüntülerini inceleyerek, olayda silah kullandıkları belirlenen 6 şüphelinin kimliğini tespit etti.

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Ankara'da maganda avı: Çok sayıda silahla yakalandılar - Resim: 4

Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfekle, 1 av tüfeği, 633 çeşitli çapta tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği ele geçirdi.

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Ankara'da maganda avı: Çok sayıda silahla yakalandılar - Resim: 5

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Ankara'da maganda avı: Çok sayıda silahla yakalandılar - Resim: 6
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Ankara'da maganda avı: Çok sayıda silahla yakalandılar - Resim: 7
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