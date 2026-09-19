Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yılki kültür-sanat maratonunun 19'uncu durağı olarak başkent Ankara'ya ulaştı. 19-27 Eylül tarihleri arasında beşinci kez bu dev organizasyona ev sahipliği yapan kent; konserler, sahne performansları, sergiler, atölyeler ve gastronomi duraklarıyla dolu dokuz günlük bir şölene sahne oluyor.

CSO ADA ANKARA'DA DÖRT TEMEL SERGİ VE BAKAN ERSOY'UN MESAJLARI

Festivalin resmi açılışı, CSO Ada Ankara’da yer alan özel sergilerin incelenmesiyle yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başkentin tarihini ve mimarisini ressamların gözünden yeniden gördüklerini, genç tasarımcıların Ankara’ya bakışını afiş tasarımları üzerinden keşfettiklerini söyledi. Ersoy, Türk ve Kore kültürlerinin geleneksel sanatlarında buluştuklarını, teknolojik üretimden geriye kalan malzemelerin sanatla nasıl yeni bir değer kazanabildiğine tanıklık ettiklerini ifade etti.

Program kapsamında “Ankara Resimleniyor”, “Genç Sanat: 7. Afiş Tasarım Yarışması”, “Renklerin Buluşması ve İki Kültürün Diyaloğu” ile ASELSAN’ın “İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu” sergilerini gezen Ersoy, "Renklerin Buluşması ve İki Kültürün Diyaloğu" sergisinin açılışını ise Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo ile gerçekleştirdi. Ersoy, ziyaretleri sırasında yaptığı değerlendirmelerde, bu dört serginin Türkiye Kültür Yolu Festivali ile oluşturmak istedikleri kültür ve sanat ortamını çok güzel anlattığını söyledi.

ANKARA’NIN KÜLTÜREL HAFIZASI VE GENÇLERİN GÖZÜNDEN BAŞKENT

İkinci kez gerçekleştirilen “Ankara Resimleniyor” projesinin başkentin kültürel hafızasına sanat yoluyla önemli bir katkı sunduğunu belirten Ersoy, farklı sanat anlayışlarına sahip ressamların Ankara’nın tarihî yapılarını, mimari zenginliğini ve değişen kent yaşamını kendi yorumlarıyla tuvale taşıdıklarını söyledi. Her eserde aynı şehrin farklı bir yönünü ve farklı bir hikâyesini görmenin mümkün olduğunu kaydeden Ersoy, Ankara’nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması vesilesiyle bu çalışmaya ayrı bir önem verdiklerini ifade etti. Başkentin Türk dünyasındaki tarihî ve kültürel yerini vurgulamayı, mimari mirasını sanat aracılığıyla ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtmayı amaçladıklarını belirten Ersoy, ortaya çıkan eserlerin Ankara’nın bugününe tanıklık ederken gelecek kuşaklara da şehrin kimliğini anlatan birer belge niteliği taşıdığını söyledi.

Sergisi 19 Ekim'e dek CSO Ada Ankara Alt Fuaye Salonu’nda açık kalacak olan "Genç Sanat: 7. Afiş Tasarım Yarışması" üzerine de konuşan Ersoy, Ankara’nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması kapsamında düzenlenen yarışmayla Anadolu’nun ve Millî Mücadele’nin kalbinde yer alan şehre dikkat çekmeyi, turizm başkenti kimliğine ilişkin farkındalığı artırmayı ve genç tasarımcıları desteklemeyi amaçladıklarını söyledi. Gençlerin Ankara’yı kendi tasarım anlayışlarıyla yorumlamalarını ve şehrin tanıtımına yaratıcı fikirleriyle katkıda bulunmalarını çok kıymetli bulduğunu ifade eden Ersoy, onların üretimlerini görünür kılmanın ve sanatseverlerle buluşturmanın kültür ve sanat alanındaki çalışmaların önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti.

İKİ KÜLTÜRÜN DİYALOĞU VE TEKNOLOJİNİN SANATA DÖNÜŞÜMÜ

Bakan Ersoy, “Renklerin Buluşması ve İki Kültürün Diyaloğu” sergisinde iki köklü kültürün sanat aracılığıyla kurduğu bağın görüldüğünü söyledi. Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin geleneksel Kore halk sanatı Minhwa eserlerini festivalde sergileme önerisini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ersoy, bu öneriyi Minhwa ile minyatür sanatını bir arada sunacak bir buluşmaya dönüştürdüklerini ifade etti. Farklı tarihî ve toplumsal birikimlerden doğan iki resim geleneğinin renklerin taşıdığı anlamlar, hikâye anlatma biçimleri ve kompozisyon anlayışlarıyla birbirine yakınlık gösterdiğini kaydeden Ersoy, her iki geleneğin kendi kültürünün dünyaya bakışını yansıttığını ve birlikte sergilendiklerinde birbirini anlamak için yeni imkânlar sunduğunu söyledi. Türkiye ile Kore arasındaki dostluğun kültür ve sanat alanındaki bu tür buluşmalarla daha da güçlenmesini önemsediklerini belirten Ersoy, sanatçıların birbirlerinin birikimlerini tanımalarını, birlikte üretmelerini ve yeni iş birlikleri geliştirmelerini desteklediklerini ifade etti. Ersoy; Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo’ya, Kore Uluslararası Minhwa Derneği Başkanı ve Kyung Hee Üniversitesi Profesörü Lee Kyu-wan’ın şahsında Koreli sanatçılara, Kore Kültür Merkezi Sanat Grubu’na ve minyatür geleneğini yaşatan sanatçılara teşekkür etti.

ASELSAN’IN “İLERİ DÖNÜŞEN BİR GELECEK VİZYONU”

sergisinin son derece anlamlı bir çalışma olduğunu belirten Bakan Ersoy, ülkenin teknolojik bağımsızlığı için kritik teknolojiler geliştiren ASELSAN’ın üretim gücünü sanat ve çevre duyarlılığıyla buluşturduğunu söyledi. İşlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel malzemelerin farklı ülkelerden sanatçıların ellerinde yeni bir anlam ve estetik değer kazandığını ifade eden Ersoy, at, kedi, albatros, keçi ve kurt figürlerinden oluşan beş eserin, atık olarak görülen malzemelerin yaratıcılıkla nasıl yeniden değerlendirilebileceğini gösterdiğini kaydetti. Ersoy, bu yaklaşımı kaynakların daha bilinçli kullanılması ve gelecek nesillere karşı sorumluluğun hatırlatılması bakımından kıymetli bulduğunu belirtti. Festival kapsamında daha önce Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi ve Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenen eserlerin Ankara’nın ardından İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, İzmir Kültür Sanat Fabrikası ve Antalya’da da ziyaretçilerle buluşacağını bildirdi. Bakan Ersoy, bütün Ankaralıları ve başkenti ziyaret eden misafirleri CSO Ada Ankara’daki dört sergiyi görmeye ve Ankara Kültür Yolu Festivali’nin etkinliklerine katılmaya davet etti.

9 GÜNDE 42 MEKÂN, 518 ETKİNLİK

Başkent genelindeki 42 farklı noktaya yayılan festival, toplamda 518 etkinlikle devasa bir takvim sunuyor. Maratonda 37 konser, 24 sergi, 12 söyleşi, bale, müzikal ve dans gösterileri yer alıyor. Çocuklar için 8, yetişkinler ve minik katılımcılar için ortak 42 farklı branşta atölye düzenlenecek. Belgesel gösterimleri, rehberli turlar ve kongrelerle zenginleşen program şehrin dört bir yanında hissedilecek.

Başkent Millet Bahçesi'nde kurulan ana sahnede; Gökhan Türkmen, Hakan Altun, Derya Uluğ, Poizi, Sefo, Serkan Kaya, Ceza, Ebru Yaşar ve Özcan Deniz on binlerce müzikseverle buluşacak. Aynı alanda minik ziyaretçilerin güvenle eğlenebileceği bir "Çocuk Köyü" de faaliyette olacak.

KÜRESEL SANATÇILAR BAŞKENT SAHNELERİNDE

Festival uluslararası toplulukların performanslarıyla da dikkat çekiyor. Müzik Direktörü Michael Ibrahim liderliğindeki Ulusal Arap Orkestrası, Filistinli vokalist Nai Barghouti ile CSO Ada Ankara’da sahne alarak Arap müzik geleneğinin seçkin eserlerini seslendirecek.

Klasik müzik tutkunları için unutulmaz bir deneyim ise Şef Vasily Petrenko yönetimindeki dünyaca ünlü Royal Philharmonic Orchestra ile yaşanacak; orkestra usta piyanist Elisabeth Leonskaja'ya eşlik edecek. Ayrıca Ankara Devlet Opera ve Balesi, Mozart’ın “Don Giovanni” eserini piyanolu konser versiyonuyla izleyiciye sunarken; Üzeyir Hacıbeyli'nin anısına düzenlenen “İki Devlet Bir Sahne ‘Kardeş Ezgiler" konseri, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak kültürel bağlarını bir araya getirecek.

YAŞAYAN MİRAS VE GASTRONOMİ ROTASI

Ankara'nın kültürel belleği, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde açılan “Yaşayan Miras Ankara Sergisi”nde can buluyor. Ebru, tezhip, hüsn-i hat, iğne oyası, deri işlemeciliği ve çini sanatı alanlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanınan ustalar, dokuz gün boyunca uygulamalı atölyeler düzenleyecek. Başkentin 67 kayıtlı mirası ve bini aşkın tescilli sanatçısından Veli Aykut, İsmail Nar, Ali Akbey, İbrahim Atıcı ve Mehmet Karslı gibi "Yaşayan İnsan Hazineleri" de etkinliklerde tecrübelerini aktaracak. Eş zamanlı olarak Ankara Etnografya Müzesi’nde “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri”, Resim ve Heykel Müzesi’nde ise Taviloğlu Koleksiyonu’ndan “Ah Güzel İstanbul” sergileri ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kültürel keşfin ayrılmaz parçası olan mutfak sanatı ise “Ankara Lezzet Noktaları Seçkisi” adıyla festival rotasına dahil ediliyor. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın ev sahipliği yaptığı projede; Cüneyt Asan, Asuman Kerkez, Doğa Çitçi, Sezai Ömer Erdoğan ve Kemal Can Yurttaş kentin 50'yi aşkın köklü restoranını ziyaret ederek yöresel lezzetleri deneyimleyecek. Şeflerin katılımıyla gerçekleştirilecek atölyeler ve tadım etkinlikleri, başkentin köklü yemek mirasını ziyaretçilere bir şölen havasında sunacak.