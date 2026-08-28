Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Ata Mahallesi'ndeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Alevleri ve yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese acil servis, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla müdahaleye başladı. Güvenlik güçlerinin çevrede tedbir aldığı bölgede, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.