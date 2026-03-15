Ankara'nın Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Karamustafa Caddesi'nde bir otomobille çarpışan minibüs devrilirken, otomobil ise kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 12 kişi ise, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri yolun her iki yönünü de trafiğe kapattı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.