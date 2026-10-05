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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'nın Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi'nde korkunç bir olay yaşandı. N.G.G. isimli kadın, kaldığı otelin 6. katından park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

N.G.G.'nin yaklaşık 3,5 aydır söz konusu otelde yalnız kaldığı belirtildi.

Kadının 6. kattan otomobilin üzerine düştüğü anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Abdulkadir Otar, büyük bir gürültü duyduğunu, ardından kadını otomobilin üzerinde gördüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.