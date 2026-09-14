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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Korgan Off-Road Kulübü ekibi, Ankara’daki ulusal yarıştan kupayla döndü. Yakup Çemişoğlu ve Adem Paç, E3 Grubu’nda ikinci oldu.

Korgan Off-Road Kulübü, Ankara’da gerçekleştirilen ulusal off-road yarışında önemli bir başarıya imza attı.

13-14 Eylül tarihlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Mühye Vadisi’nde, ANDOFF tarafından düzenlenen yarışta Korgan’ı Yakup Çemişoğlu ve co-pilot Adem Paç temsil etti.

ZORLU PARKURDA KÜRSÜ GELDİ

Türkiye’nin farklı noktalarından ekiplerin mücadele ettiği organizasyonda Çemişoğlu-Paç ikilisi, zorlu Mühye Vadisi parkurunda başarılı bir performans ortaya koydu.

Ekip, mücadele ettiği E3 Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak kürsüye çıkmaya hak kazandı.

ANKARA’DAN KUPAYLA DÖNÜYORLAR

Parkurun zorlu etaplarında verdikleri mücadeleyi dereceyle taçlandıran Yakup Çemişoğlu ve Adem Paç, yarış sonunda E3 Grubu ikincilik kupasını kaldırdı.

Korgan Off-Road Kulübü ekibi böylece 13-14 Eylül’de gerçekleştirilen ulusal organizasyonu kürsü ve kupayla tamamlayarak Ordu’ya önemli bir başarı kazandırdı.