Kaynak: İHA

Ankara’nın Kahramankazan ilçesine bağlı Dağyaka Mahallesi'nde yer alan Büyük Saray Sitesi içerisindeki bir atık geri kazanım kimyasal ürün fabrikasında yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tesisten yükselen şiddetli bir patlama sesinin ardından alevler kısa sürede tüm binayı kapladı. Kontrolden çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hemen bitişikte konumlanan başka bir fabrikaya daha geçiş yaptı.

Vatandaşların yoğun ihbarları üzerine, Keresteciler İtfaiye İstasyonu'na bağlı ekipler saat 14.34’te yangın bölgesine doğru hareket etti. Olay yerine saat 14.45’te intikal eden ilk ekipler, zaman kaybetmeden alevlere müdahale etmeye başladı. Yangının büyüklüğü nedeniyle Ankara’nın birçok farklı noktasından bölgeye çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.

Alevlerin çevreye daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla; köpük kuleleri, merdivenli araçlar ve su tankerlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 itfaiye aracıyla koordineli bir çalışma yürütüldü. Yoğun çabalar sonucunda iki fabrikayı da etkisi altına alan yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin alanda yürüttüğü köpüklü soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.