Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gölbaşı ilçesindeki Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında ATA Çiftliği alanında yeni bir rekreasyon yatırımı daha hayata geçirdi.

Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı olarak bilinen BAKAP bünyesinde kurulan Karavan ve Çadır Kamp Alanı, doğa severlere hem konforlu hem de güvenli bir tatil imkânı sunuyor.

28 KARAVAN PERONU VAR

Kamp alanında toplam 28 karavan peronu bulunuyor. Her bir parsel 250 m2 genişliğinde tasarlandı. Ziyaretçiler, kendi karavanlarını bu geniş alanlara rahatlıkla yerleştirebiliyor.

ATA Çiftliği

Ayrıca çadır kurmak da mümkün.

Tesisin öne çıkan özellikleri arasında her parsele su ve elektrik altyapısı bağlanması, 7/24 güvenlik hizmeti sağlanması, alan boyunca düzenli temizlik çalışması sıralandı.

'DOĞAYLA BAŞ BAŞA, HUZURLA KAMP YAPIN'

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Doğanın kalbinde, güvenli ve konforlu bir kamp alanı kurduk.

ATA Çiftliği (BAKAP) Karavan ve Çadır Kamp Alanında;

250 m2’lik karavan parselleri

Su ve elektrik altyapısı

7/24 güvenlik ve temizlik

Doğayla baş başa, huzurla kamp yapmak isteyenleri ATA Çiftliği (BAKAP)’a bekliyoruz.”