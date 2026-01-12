Türkiye’nin farklı illerinden gelen kadınlar, 10 Ocak’ta Ankara’da bir araya gelerek yaşam hakları ve eşitlik talepleri için alanlara çıktı. Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen mitingde kadınlar, artan şiddet, güvencesizlik ve hak kayıplarına karşı ortak bir ses yükseltti. Katılımcılar, 2026’yı “Kadınların Direniş Yılı” olarak ilan ettiklerini duyurdu.

Kadın örgütleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla gerçekleşen buluşmada kadınlar, Atatürk Kültür Merkezi çevresinde toplanarak Tandoğan Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş boyunca eşitlik, özgürlük ve yaşam hakkı vurgusu ön plana çıktı.



“Kadınların Hayatı Bir Politika Malzemesi Değil"

Mitingde yapılan ortak açıklamada, kadınların yıllardır görmezden gelinen taleplerine dikkat çekildi. Açıklamada, kadınların yaşamlarının ve haklarının siyasi tercihlere göre şekillendirilemeyeceği vurgulanarak, “Kadınlar susmaya zorlanıyor ancak bu baskıya boyun eğilmeyecek” mesajı verildi.

Kadınlar, devlet politikalarının kadınları kamusal hayattan geri çekmeye çalıştığını ve eşitsizliği derinleştirdiğini belirterek, bu anlayışa karşı birlikte mücadele edeceklerini ifade etti.



Şiddet, Yoksulluk ve Güvencesizlik Tepkisi

Mitingde öne çıkan başlıklardan biri de kadına yönelik şiddet oldu. Kadın cinayetlerinin artışına dikkat çeken katılımcılar, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmamasının kadınları daha da savunmasız hale getirdiğini dile getirdi.

Ekonomik kriz, yoksulluk ve güvencesiz çalışma koşullarının da kadınların hayatını doğrudan etkilediği belirtilirken, kadın emeğinin değersizleştirilmesine karşı tepki gösterildi.



“Bu Mücadele Bugünle Sınırlı Değil”

Miting alanında sık sık “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atıldı. Katılımcılar, bu buluşmanın tek günlük bir eylem olmadığını, yıl boyunca sürecek bir mücadelenin parçası olduğunu vurguladı.

Kadınlar, 2026 boyunca hem sokakta hem de toplumsal yaşamın her alanında hak mücadelesini sürdüreceklerini belirterek alanlardan ayrıldı.