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Kaynak: Haber Merkezi

Ülke genelinde kadına şiddet vakaları durmak bilmiyor. Son olarak Ankara’da yaşayan D.D. isimli kadının, yaklaşık 2,5 yıldır eşi tarafından sistematik şiddete maruz bırakıldığı öne sürüldü. Hamileliği sürecinde de şiddet gördüğü iddia edilen D.D.’nin maruz kaldığı saldırının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Söz konusu görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırırken, şiddet mağduru kadın için çok sayıda destek mesajı yayınlandı.

4 SAAT BOYUNCA EVDE HAPSEDİLDİ

Sosyal medya fenomeni A.K. aracılığıyla yaşadıklarını anlatan D.D., 19 Temmuz akşamı eşinin ablasının evinde saldırıya uğradığını ifade etti. İddiaya göre, eşinin telefonunda gördüğü bir numara üzerine başlayan tartışma sonrası fiziksel şiddet başladı. D.D., olay esnasında kucağındaki bebeğine rağmen eşi tarafından darp edildiğini, görümcesinin ise kaçmasını engellemek için kapıyı kilitleyerek anahtarı sakladığını savundu.

KADES uygulamasını kullanmaya çalıştığını fakat baskı sebebiyle başarılı olamadığını ifade eden D.D., yaklaşık 4 saat boyunca evde tutulduğunu belirtti. Olayın üstünün örtülmeye çalışıldığını öne süren D.D., eşinin annesine telefon ederek durumu farklı yansıttığını, annesinin eve gelmesiyle evden ayrılabildiğini aktardı.

Kadın, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı, "19 Temmuz akşamı, eşimin ablasının evine misafirliğe gitmiştik. Her şey bir anda gelişti. Telefonunda bir kadının numarasını gördüm, bana 'Onunla iş yapacağız, yeni bir dükkan açacağız' dedi.

Düzgün giden bir süreç değildi, daha yeni iş batırmıştı. Sadece 'Ben de senin istemediğin bir şeyi yaptığımda ne demek istediğimi anlarsın' dedim, başka hiçbir şey söylemedim.

Bu cümlem üzerine aniden yüzüme yumruk attı. O dehşet anıyla hemen koşup bebeğime sarıldım, tek amacım o evden kaçıp kurtulmaktı.

Ama ablası hemen arkamdan gelip bebeği kucağımdan aldı. O an savunmasız kaldım; eşim üzerime koşup beni yatağa yatırdı ve defalarca vurmaya başladı. Kaşımın patladığını, kanların aktığını gördüğünde ancak durdu."