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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Gölbaşı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde kaçakçılık operasyonları düzenledi.

31 Temmuz'da Sincan ve Keçiören, 1 Ağustos'ta ise Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1 milyon 593 bin adet gümrük kaçağı doldurulmuş makaron, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara, 25 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ile 1 adet sigara paketleme makinesi ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.