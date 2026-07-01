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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara kulislerinde, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede değişiklik yapabileceği iddiaları gündeme geldi.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, revizyon kapsamında bazı bakanlıklarda görev değişikliği yaşanabileceği öne sürülüyor. En dikkat çeken iddialardan biri ise Sağlık Bakanlığı ile ilgili.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan

SAĞLIK BAKANLIĞI İÇİN HALİT YEREBAKAN İDDİASI

Ankara kulislerinde dile getirilen iddialara göre, mevcut Sağlık Bakanı'nın yerine doktor kimliğiyle de tanınan AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan'ın atanabileceği öne sürülüyor.

Kabine revizyonuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, NATO Zirvesi'nin ardından alınacak olası kararların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.