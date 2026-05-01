Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) ortaklığında, Ankara'da ABD Büyükelçilik binasının önünde, İsrail'in Sumud Filosu’na yönelik müdahalesi protesto edildi.

Grup adına açıklama yapan ANFİDAP Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Özkan Ünal, "Dünya bugün, işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit oluyor. Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu, uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısına uğradı.

Bu saldırı sadece gemilere değil; vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmıştır. Siyonist çete, Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeksizin düzenlediği saldırılarla 80 bine yakın insanı şehit etti. Sütten kesilmemiş bebekleri dahi bombalarla hedef alan siyonistler, vicdan sahiplerini taşıyan teknelerin önünü keserek küresel vicdan hareketine engel olamayacak, tüm dünyada dalga dalga büyüyecek bu hareket, Allah'ın izniyle zulmün sonunu getirecektir" dedi.