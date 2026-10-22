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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya'da bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı üzerine harekete geçti. Olay yerinde ve çevrede yapılan detaylı incelemelerde, saldırganların eylemlerini planlı şekilde yürüttüğü tespit edildi.

ATEŞ AÇTIĞI ANLARI KAYDA ALDIĞI BELİRLENDİ

Emniyet güçlerinin fiziki ve teknik takibi sonucunda, şüphelilerden birinin silahla iş yerine ateş ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği saptandı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonla, görüntüdeki tetikçi ve onunla birlikte hareket ettiği belirlenen 5 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, adli süreç sonucunda 5 şüphenin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.