İLAÇLI KUMPAS DAVASINDA ŞOK KARAR: ÖLÜME BERAAT, GÜVENE HAPİS

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi, eczacı Büşra Akdoğan’ın hayatını karartan ve 4 yaşındaki oğlu Ahmet Nazif Yıldız’ın ölümüyle sonuçlanan sürece ilişkin kararını açıkladı. 2020 yılından bu yana devam eden hukuk mücadelesinde çıkan karar, tartışmaları da beraberinde getirdi.

DENETİMİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN İLAÇ VERDİLER

İddianamede yer alan kan dondurucu detaylara göre; eczacı kalfası Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan, patronları Büşra Akdoğan’ın yiyecek ve içeceklerine gizlice şizofreni tedavisinde kullanılan nörolojik ilaçlar kattı. Amacı ise eczacının üzerlerindeki denetimini ortadan kaldırarak SGK’yı dolandırmak ve haksız menfaat sağlamaktı. Bu yolla yaklaşık 1 milyon 700 bin liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.

KAZA VE EVLAT ACISI

Eczacı Akdoğan, ilaçların etkisiyle 20 Aralık 2020’de trafik kazası geçirdi. Bu kazada henüz 4 yaşındaki oğlu Ahmet Nazif hayatını kaybetti. Savcılık, sanıkların "olası kastla çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

MAHKEMEDEN TARTIŞILAN KARAR

Karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklar Süleyman Özçelik ve Muaz İslam Bozdoğan hakkında "olası kastla çocuğu kasten öldürmek" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat kararı verdi. Heyet, iki sanığı sadece "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 5’er yıl hapis ve 40’ar bin lira adli para cezasına çarptırdı.

İSTİNAF YOLU AÇIK

Küçük bir çocuğun hayatına mal olan ve bir annenin yaşamını altüst eden olayda sanıkların "öldürme" suçundan beraat alması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Büşra Akdoğan’ın avukatlarının kararı üst mahkemeye taşıması bekleniyor.