YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Sıcak Analiz

DEM Parti, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın yıldönümüne ilişkin yeni bir mesaj yayımlanacağını açıkladı.

DEM Partili yöneticiler, Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te gerçekleştirdiği “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın birinci yıl dönümünde Kürt sorununun demokratik çözümünde gelinen aşamaya ve sürecin geleceğine yönelik değerlendirmelerini ve Öcalan’ın sürece dair yeni mesajını bir etkinlikte basın ve kamuoyuyla paylaşacak.

Etkinliğe DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ile İmralı Heyeti üyeleri başkanlık edecek. Etkinlik, 27 Şubat Cuma günü saat 11.00’de Ankara’da gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamalara göre, basın toplantısında, nde geriye kalan bir yıllık sürecin değerlendirilmesi ve Öcalan’ın son görüşmede ifade ettiği “ikinci aşamada” yapılması gerekenlere yer verilecek.

27 Şubat 2025’te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Öcalan'ın mesajını okumuştu.

Terör örgütü PKK’ye kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” demişti.

***

Bebek katili Abdullah Öcalan, beklenen yeni çağrısında neler söyleyecek? Başkent Ankara’da herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. YENİÇAĞ’ın Ankara da güvenlik koridorlarında görüştüğü sağlam kaynaklardan ulaştığı bilgileri şöyle özetleyebilirim;

“27 Şubat tarihinde Öcalan’ın yapacağı açıklamada önemli iki ayak var: Birincisi; Devlet Bahçeli’nin açığa düşmemesi, ikincisi; devletin oluşturduğu kurgunun bozulmaması. Açıklamada bunlara dikkat edilecek.

Öncelikle, “KCK dağıtılsın” diyecek. Bu Kürt reel politiği açısından sorun yaratmaz,

İkinci olarak; terör örgütünün Suriye ve İran kollarına çağrı yapacak. Bunun da nedeni, son dönemde özellikle Kürt siyasetçiler, söylemlerini Kürt reel politiğini yani Öcalan’ın stratejisini aşması. Sonuçta, İran ve Suriye’deki uzantılara ‘silah bıraktık, uzlaşın’ çağrısı yapacak. Bu aynı zamanda Kürt reel politiği. Kendisinin de işine geliyor. Son dakika beklenmeyen bir gelişme olur içerik sertleşirse o zaman onu o açıklamadan sonra değerlendirmek gerekir.

Devlet Bahçeli’nin stratejisinin en önemli ayağı Barzani ile Öcalan’ı karşı karşıya getirmek. Bu nedenle Irak ayağı olmayacak açıklamada. Hakan Fidan’ın Irak’ı işaret etmesi de boşuna değil. Ayrıca Öcalan’da biliyor ki, uzlaşmayı öncelemez ise YPG ABD’nin eline, PJAK İsrail’in eline düşer.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi partileri Öcalan’ın açıklamasından önce gezmesi öncelikle önemli bir konu. TBMM’nin gerçekleştirdiği çalışma burada önemli. Öcalan’ın çağrısının kamuoyunda etkisinin olabilmesi için bu çalışmanın ve Bahçeli’nin söylediklerini tamamlanması gerekli. Bu nedenle açıklamanın en önemli maddesi KCK’nın lağvedilmesi ve yeni siyasi parti işareti olacak. Açıklamanın bu kapsamdaki bir diğer maddesi de KCK’nın esas sahibi Avrupa olduğu için Avrupa’daki KCK yöneticilerine yönelik mesajlar oluşturacak.”

***

Noktasına, virgülüne dokunmadan -ambargolu olanlar hariç- güvenlik kaynaklarından gelen bilgileri aktarıyorum. Yeni bilgiler gelirse yazıyı güncellerim. Bu arada, güvenlik kaynaklarının dikkat çektiği “Irak ve Barzani” faktörü ayı bir öneme sahip. Barzanilerin sahip olduğu Darka Mazı adlı haber sitesinde bugün “Türkiye Meclisinin hazırladığı rapor ve Öcalan’ın düşünceleri örtüşüyor mu?” başlıklı makale yayınlandı. Siz, Bunu, Barzanilerden mesaj diye okuyun!.. Barzaniler Meclis İmralı komisyonunun raporunun Öcalan onaylandıktan sonra kamuoyuna duyurulduğunu iddia ediyor. Kışkırtıcı ifadelerle dolu yazıda “Kürtlerin özgürlüğü ve eşitliği yerine gündem Öcalan’ın ‘umut hakkından faydalanması’ gündem yapılıyor. Yani yüz yıllık Kürtlere yapılan zulmün hesabı ve 20 milyondan fazla Kuzey Kürdistan Kürdü Öcalan’a kurban ediliyor. Öcalan 77 yaşında bir insandır. 50 yıl daha yaşayacak değil. Kürtler Öcalan umut hakkından faylansın diye tüm haklarından feragat edecek 3-5 yıl sonra Öcalan ölünce yeniden kendi hakları için mücadele mi edecek? Bu da bilinçli bir devlet politikasıdır, Kürtleri oyalayarak bitirme politikasıdır” deniyor.

Bölücü Kürtçülük cephesinde de işler oldukça karışık!..