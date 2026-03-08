Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde gece saatlerinde yangın çıktı. Çöp kutusunda başlayan alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki hurda araçlara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı yaklaşık 100 hurda araç kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.